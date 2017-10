Pelo menos um morto em tiroteio perto da Universidade do Utah

Pelo menos uma pessoa morreu na sequência de um tiroteio ocorrido na noite de segunda-feira perto do 'campus' da Universidade do Utah, no oeste dos Estados Unidos, informou a polícia.



Segundo o Deseret News, a universidade enviou por volta das 21h00 de segunda-feira (03h00 desta terça-feira em Lisboa) um alerta para estudantes e professores procurarem abrigo.



A polícia de Salt Lake City indicou, através da rede de mensagens instantâneas Twitter, que agentes procuram nas imediações de Red Butte Canyon por Austin Boutain, de 24 anos, que é suspeito e descrito como "armado e perigoso".





Suspect in U of U Homicide is Austin Boutain, 24. Considered armed and dangerous. pic.twitter.com/hL7dZu7D8v







Pelo menos oito agências, incluindo a polícia federal norte-americana (FBI), encontram-se no local, sendo a operação de busca apoiada por um helicóptero.





The situation on campus is still evolving & we can’t determine whether classes will be held today (10/31)

Decision will be made in a few hrs