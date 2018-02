Tiroteio em escola secundária da Flórida faz um morto e pelo menos 20 feridos

Atirador está em fuga.

20:16

Pelo menos um pessoa morreu e 20 ficaram feridas num tiroteiro que teve lugar, esta quarta-feira, na Escola Secundária Stoneman Douglas, em Parkland, no estado norte-americano da Flórida, avança do Miami Herald.



Imagens aéreas mostram várias pessoas a fugir e outras deitadas no chão, no exterior da escola, a serem ajudadas por equipas de emergência médica.



MORE: Aerial footage above Marjory Stoneman Douglas High School shows students running from grounds of campus after authorities respond to report of shooting in Parkland, Florida https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/D62xmQxo9K — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018







Em atualização

De acordo com a BBC, o atirador está em fuga, pelo que a polícia aconselha a população a evitar a área.