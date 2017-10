Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo segundo ano consecutivo os prémios Nobel são atribuído apenas a homens

Comités que escolhem os premiados irão reunir-se no inverno e discutir questões de género e diversidade étnica nos prémios.

15:51

Pelo segundo ano consecutivo os vencedores dos prémios Nobel são apenas homens, razão pela qual os comités que escolhem os premiados irão reunir-se no inverno e discutir questões de género e diversidade étnica nos prémios.



"Eu espero que em cinco, dez anos, vejamos uma distribuição muito diferente", disse o secretário-geral da Royal Swedish Academy of Sciences, Goran Hansson, depois de ser anunciado esta segunda-feira o vencedor do prémio de Economia.



Hansson acrescentou que não acredita que haja uma discriminação de género sistémica mas que a academia está "preocupada" e a "tomar medidas".



Cada um dos seis prémios Nobel é escolhido por um comité diferente, dos quais três são atualmente liderados por mulheres.



Os três comités que atribuem o prémio Nobel de Física e o de Química e ainda o Prémio do Banco da Suécia para as Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel estão inseridos na Royal Swedish Academy of Sciences.