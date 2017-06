Pena de prisão de Alexei Navalny reduzida cinco dias

O opositor, que espera concorrer contra Putin nas presidenciais de março, foi detido na segunda-feira à saída da sua casa quando se dirigia para a manifestação no centro de Moscovo.



Alexei Navalny deve assim estar em liberdade a 07 de julho.O opositor, que espera concorrer contra Putin nas presidenciais de março, foi detido na segunda-feira à saída da sua casa quando se dirigia para a manifestação no centro de Moscovo.Milhares de russos responderam ao seu apelo saindo para as ruas em numerosas cidades do país, de Vladivostok, no Extremo Oriente, ao enclave de Kaliningrado, no mar Báltico.Mais de 1.720 manifestantes foram detidos pelas forças de segurança, uma grande parte em São Petersburgo e Moscovo.Vladimir Putin considerou na quinta-feira que "os que violam a lei devem responder por essas violações", acusando Alexei Navalny de utilizar estas manifestações "como um instrumento de provocação" e para "exacerbar a situação para se promover".Os Estados Unidos e a União Europeia condenaram as detenções dos manifestantes, sublinhando a UE que violam "as liberdades fundamentais de expressão, associação e reunião"

Um tribunal russo reduziu esta sexta-feira, de 30 para 25 dias a pena de prisão do opositor russo Alexei Navalny, condenado por ter apelado a uma manifestação não autorizada contra o Presidente Vladimir Putin."O juiz mantem Navalny em detenção por 25 dias. (A pena) foi reduzida em cinco dias", declarou na rede social de mensagens curtas Twitter Kira Iarmich, porta-voz do opositor, que recorreu.Segundo a agência RIA Novosti, o tribunal justificou a decisão com o facto de Navalny ter duas crianças pequenas e precisar de consultar um oftalmologista. O seu olho direito tem sequelas de uma agressão no final de abril.