“Pensámos muito e o 155 será aplicado”, diz Rajoy

PM espanhol confirmou em Bruxelas que a suspensão da autonomia da Catalunha será decidida hoje em Conselho de Ministros.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:28

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, confirmou ontem, em Bruxelas, que o artigo 155, que suspende a autonomia da Catalunha, será aplicado hoje. Mas não referiu se foi firmado um acordo com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) prevendo eleições na Catalunha em janeiro, como noticiaram vários sites espanhóis.



"Fomos muito prudentes, pensámos muito as coisas, advertimos e avisámos, mas não se pode aceitar que um governo infrinja a lei sabendo que o está a fazer", afirmou o PM de Espanha, dizendo que as medidas a aplicar para repor a ordem constitucional na Catalunha, mediante a aplicação do artigo 155 da Constituição, foram "acordadas com o PSOE, o Cidadãos e o governo".



Contudo, parece haver desacordo quanto aos prazos para manter a autonomia suspensa e quanto à tolerância a ter com o governo catalão. Ao contrário do que desejava o PSOE, Rajoy não quer adiar mais a aplicação do 155.



"Foi dado um prazo, e depois outro, e fui criticado por não agir", justifica Rajoy. O governo não confirma que tenha sido fixada para janeiro a data das eleições na Catalunha.



"Não se pode fixar um calendário sem saber como estão as coisas", referiu fonte do executivo. Do lado do Partido Popular (PP), de Rajoy, defende-se que as eleições devem acontecer "dentro de seis meses".



Votar a independência no parlamento

A presidente do parlamento catalão, Carme Forcadell, convocou para segunda-feira um plenário do hemiciclo no qual poderá ser votada a independência da Catalunha. Contudo, divisões nos partidos nacionalistas estão a deixar em dúvida a forma da declaração.



A CUP não quer a votação e defende uma proclamação do presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, que responda aos resultados do referendo separatista de 1 de outubro.



Telefonemas vão ser investigados

A Justiça vai investigar os telefonemas do chefe da polícia catalã, Josep Lluís Trapero, e dos presidentes da Òmnium e da ANC antes das buscas de 20 de setembro em edifícios do governo catalão.



O objetivo é saber se promoveram os protestos que tentaram bloquear as buscas.



PORMENORES

Controlar TV da Catalunha

O PSOE defende que a aplicação do artigo 155 na Catalunha deve incluir o controlo da TV3, canal que tem sido meio de comunicação do nacionalismo.



Rei defende unidade

O rei Felipe VI afirmou ontem que a Catalunha "é e será parte essencial da Espanha do séc. XXI" e classificou como "inaceitável" a tentativa de secessão.



UE apoia Espanha

Reino Unido, França e Alemanha renovaram ontem garantias de apoio a Espanha ante o desafio separatista da Catalunha.