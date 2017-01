"Pensei em fazer explodir a Casa Branca"

A cantora Madonna marcou presença na Marcha das Mulheres em Washington, onde milhares de pessoas se manifestaram contra o novo presidente dos EUA, Donald Trump. A rainha do Pop não perdeu a oportunidade para marcar a sua posição face ao novo líder da Casa Branca e discursou perante a plateia revolta contra Trump.



"Sejam bem-vindos à revolução do amor, à rebelião, à recusa desta onda tirana, que põe não só as mulheres em perigo, mas também todas as pessoas marginalizadas", começou por dizer Madonna.



Ao longo de todo o seu discurso, a cantora não escondeu a sua fúria e frustração sobre o resultado das eleições norte-americanas do dia 8 de novembro do ano passado, e que ditou a escolha do novo presidente do país.



"Sim, estou chateada. Sim, estou furiosa. Sim, pensei muito em fazer explodir a Casa Branca, mas sei que isso não ia mudar nada", afirmou, perante muitos aplausos.

A emissão da CNN acabou por ser cortada devido às linguagem utilizada pela cantora.











Recorde-se que Madonna sempre se mostrou uma forte apoiante de Hillary Clinton durante a sua campanha eleitoral.





