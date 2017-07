Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pentágono alerta para fuga de informação sobre bases dos EUA na Síria

Informação militar foi publicada por uma agência de notícias da Turquia.

12:22

O departamento de Defesa dos Estados Unidos alertou para os riscos que representa a publicação por uma agência de notícias da Turquia de um mapa com posições militares norte-americanas no norte da Síria.



"A publicação de informação militar sensível expõe as forças da coligação a riscos desnecessários e tem a capacidade de interferir em operações em curso para derrotar o Daesh", disse o Pentágono num comunicado divulgado na quarta-feira.



A advertência surge depois de a agência pública turca Anadolu ter publicado o mapa com a localização de dez bases militares dos Estados Unidos nas zonas controladas pelas milícias curdas, acompanhado de um texto em que detalha o número de tropas norte-americanas e francesas.



"Apesar de não termos conseguido verificar de forma independente as fontes que contribuíram para o artigo, seria muito preocupante que funcionários de um aliado da NATO pusessem intencionalmente em perigo as nossas forças através da fuga de informação sensível", refere o comunicado.



O Departamento de Estado enviou uma queixa a Ancara pela publicação.



A Turquia e os Estados Unidos são aliados históricos, mas a relação entre ambos deteriorou-se nos últimos meses pelo apoio de Washington às milícias curdas que combatem o Daesh na Síria e que Ancara designa como "terroristas" pela sua ligação ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).



Os Estados Unidos consideram estas milícias - Unidades de Proteção do Povo - como um aliado chave neste conflito e recentemente forneceram-lhes armamento, o que enfureceu o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.