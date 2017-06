Destruição da mesquita em Mossul é declaração de derrota do Daesh

O primeiro-ministro iraquiano, Haidar al Abadi, disse esta quinta-feira que a destruição da mesquita de Mossul pelo grupo extremista Daesh é "uma declaração oficial de derrota" por parte da organização armada.



O Exército iraquiano anunciou na noite de quarta-feira que o Daesh destruiu a mesquita de Al Nuri, incluindo o minarete, com recurso a explosivos.



"A detonação de Al Nuri é uma declaração oficial de derrota", disse Al Abadi através de uma mensagem difundida pela conta que mantém na rede social Twitter.





Fotos distribuídas pelo Pentágono mostram imagens aéreas a preto e branco da destruição da mesquita, onde em 04 de julho de 2014 o líder do grupo, Abu Bakr al Bagdadi, fez uma das suas raras aparições perante as câmaras para proclamar o seu "califado", pouco depois de Mossul ter sido invadida, passando a estar sob o controlo do grupo radical."Quando as forças de segurança iraquianas se estavam a aproximar da mesquita de Al Nuri, o Daesh destruiu o que é um dos maiores tesouros de Mossul e do Iraque", disse o chefe das forças terrestres da coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, em comunicado."Este foi um crime contra o povo de Mossul e do Iraque e é um exemplo dos motivos pelos quais esta brutal organização deve ser aniquilada", afirmou o major-general Joseph Martin, que reconheceu que a batalha pela total libertação de Mossul não foi concluída.O primeiro-ministro do Iraque encontra-se hoje no Kuwait, onde realiza uma visita oficial.A mesquita de Mossul e o minarete, de 45 metros e famoso por ser visivelmente inclinado, datavam do século XII e constituíam um símbolo para o próprio Estado Islâmico.O Daesh destruiu o templo na quarta-feira, poucas horas depois de as forças governamentais iraquianas terem anunciado que o assalto à mesquita era iminente.Os militares iraquianos estão a avançar em duas frentes na zona central de Mossul considerado como o último reduto do Daesh na cidade localizada no norte do país.A ofensiva de Mossul começou no passado mês de outubro junto aos bairros a leste do rio Tigre tendo-se estendido para a zona ocidental da cidade no mês de fevereiro.