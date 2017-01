Pentágono tem um mês para fazer plano estratégico contra Daesh

Na sexta-feira, Donald Trump assinou no Pentágono um decreto para "reconstruir" as Forças Armadas do país, que são as maiores do mundo."Vou assinar um decreto para iniciar uma grande reconstrução das Forças Armadas dos Estados Unidos, para desenvolver um plano para novas aeronaves, navios, novos recursos e novas ferramentas para os nossos homens e mulheres de uniforme", disse, depois da cerimónia de tomada de posse do novo secretário da Defesa, o general na reforma James Mattis.