Pentágono testa "enxame" de drones como arma militar

O Pentágono (a designação comum do Departamento da Defesa) refere em comunicado que em outubro já tinha testado um enxame de 103 'drones' com cerca de 16 centímetros de comprimento, lançados a partir de três aviões de combate F/A-18 Super Hornet.Durante o teste os pequenos 'drones' Perdix demonstraram muitas capacidades promissoras, refere o comunicado, acrescentando que conseguiram coletivamente adaptar-se às vicissitudes da missão.Os 'drones' Perdix formaram "um corpo coletivo que partilhou um cérebro comum", explicou William Roper, que dirige o Departamento de Capacidades Estratégicas (SCO) do Pentágono."Porque cada Perdix comunica e colabora com cada um dos outros, o enxame não tem nenhum líder e pode adaptar-se se outro `drone` se junta ao grupo ou se algum falha" se por exemplo for abatido, explicou.O SCO é um serviço do Pentágono criado pelo atual secretário da Defesa, Ashton Carter.O departamento foi criado com o objetivo de acelerar a integração das inovações tecnológicas nos armamentos, criando novas armas.O 'drone' Perdix foi concebido inicialmente por estudantes de engenharia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 2013 e tem sido continuamente melhorado.