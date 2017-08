Pêpê Rapazote na nova temporada de 'Narcos'

Veja o trailer onde o ator português aparece em destaque.

A Netflix já divulgou o trailer da nova temporada de 'Narcos' que conta com a participação do ator Pêpê Rapazote.



O ator de 46 anos, protagonista da novela da SIC ‘Rainha das Flores’, explicou que ainda não pode revelar pormenores da série que conta com milhões de fãs.



Contudo, a imprensa especula, no entanto, que Pêpê dará vida a um conhecido barão da droga em Cali, na Colômbia.

O trailer apresenta Pêpê Rapazote, sentado no cabeleireiro, quando é abordado por um grupo de traficantes. Em grande plano, o ator português parece ter um papel de destaque na série.