Pepsi retira campanha após polémica

A Pepsi viu-se obrigada a cancelar uma campanha publicitária em que a protagonista era Kendall Jenner após ter sido alvo de críticas. No vídeo da polémica, a modelo surge com uma bebida na mão no meio de uma manifestação e entrega-a a um polícia. De seguida, o protesto pára e transforma-se numa festa.

A marca defende-se afirmando que estava a tentar mandar uma mensagem de compreensão e unidade entre todos, mas foi acusada de estar a tratar de forma menos séria as manifestações que levam milhares às ruas para defender uma causa.

"A Pepsi estava a tentar enviar uma mensagem global de unidade, paz e compreensão. Claramente falhamos o objetivo e pedimos desculpa. Não tínhamos intenção de tornar um assunto sério em algo leve. Removemos o anúncio. Pedimos desculpa por termos colocado a Kendall Jenner nesta posição", pode ler-se no comunicado da marca.

Também os internautas fizeram questão de se insurgir contra o anúncio através de memes que ridicularizam toda a situação.

















