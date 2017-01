Pequim opõe-se ao teste balístico da Coreia do Norte

O governo da República Popular da China disse esta segunda-feira estar "profundamente preocupado" depois da Coreia do Norte ter anunciado a capacidade para testar um míssil balístico intercontinental "a qualquer momento e em qualquer local".



"A situação atual na península coreana continua a ser complexa e sensível. Urgimos todas as partes a abster-se na escalada da tensão", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lu Kang, durante uma conferência de imprensa em Pequim.



O porta-voz recordou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tomou posição "de forma explícita" contra o desenvolvimento de mísseis balísticos por parte de Pyongyang, referindo-se às sanções adotadas em 2016 sobre o regime de Kim Jong-un.









A República Popular da China, principal apoiante da Coreia do Norte, distanciou-se de Pyongyang nos últimos tempos por causa dos últimos testes armamentísticos mas opõe-se igualmente à presença do escudo antimíssil THAAD, instalado pelos Estados Unidos, na Coreia do Sul.



"A China vai continuar a acompanhar de perto a situação e a contribuir para manter a paz e a estabilidade na região", acrescentou.

