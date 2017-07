Perde o filho após sexo em reality show

Estrela de televisão ficou sem a custódia da criança depois de ter traído o marido em direto.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:41

Mirela Lapanovic, de 39 anos, deu que falar no programa ‘Couples’, um reality show sérvio, por ter protagonizado cenas escaldantes com outro concorrente dentro da casa onde as câmaras gravam 24 horas por dia. Depois de sair do programa, Mirela foi surpreendida ao descobrir que o namorado e pai do seu filho de oito anos interpôs uma ação judicial para ficar com a custódia da criança.

Ainda com a namorada dentro da casa, Andrej Laharnar contratou um advogado, chocado ao ver a namorada traí-lo na televisão, em direto, com Milutin Radosavljevic. Andrej começou por acreditar que a namorada tinha sido drogada e violada no reality show mas, após contactar e fazer queixa à produção do programa, Mirela garantiu ao companheiro que estava apenas ligeiramente alcoolizada e que o sexo foi consensual.

Mirela começou depois a namorar com Milutin, ainda dentro da casa, mas ao sair do reality show viu-se na barra dos tribunais. Pouco depois foi decretada "imprópria para ser mãe" e a custódia do filho foi entregue ao ex-namorado.

A mulher entrou em depressão e chegou a estar internada devido a ataques de pânico e stress extremo. Agora, Mirela recuperou e garante que quer lutar pelo filho. "Perdi a custódia do meu menino e durante seis meses não o posso ver. O Andrej sempre me disse que me apoiava e estava a tratar de tudo nas minhas costas. Disse ao advogado que durante três meses eu não quis saber do nosso filho, que demonstrava comportamento imoral e alegou que, como no programa, eu estava sempre alcoolizada, o que não é verdade", defende a sérvia.

"Foi decidido que só posso ver o meu filho de seis em seis meses, na presença do meu ex-namorado. Estou concentrada em lutar pelos meus direitos e poder voltar a estar com o meu filho sempre que quiser. O Milutin tem-me apoiado muito, assim como os meus pais e os meus irmãos. Estou pronta para voltar aos tribunais", garante a ex-concorrente do reality show.