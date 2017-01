Giampiero Parete, natural da Pescara, planeava umas férias em família na estância de esqui no hotel Rigopiano. O cozinheiro italiano e a mulher Adriana Vranceanu, tinham dois filhos Ludovica, de seis anos e Gianfilippo, de oito.

Dias antes, a família tinha celebrado o sexto aniversário da pequena Ludovica, que completou seis anos de idade esta segunda-feira. Nada preparava Giampiero para o que se avizinhava.

Já instalado com a família no hotel, após sentir os primeiros tremores, Giampiero saiu para ir ao carro buscar um objeto esquecido no carro. Ainda antes de chegar ao veículo, o manto espesso de neve caiu sobre toda a propriedade do hotel. Com grande esforço conseguiu entrar no carro e refugiar-se até chegarem as equipas de socorro.

Foi o cozinheiro que enviou um SMS para os serviços de socorro a pedir ajuda. "Não ouvia ninguém. Só via uma parede de neve gigante. Salvei-me, mas a minha mulher e os meus filhos estão debaixo dos escombros", contou aos socorristas.

Já no hospital, e confrontado com as fortes hipóteses de não haver sobreviventes dentro do hotel Rigopiano, confessou em lágrimas a um amigo: "Perdi tudo debaixo da neve. A minha mulher, os meus filhos. Ficaram la debaixo". O amigo de Giampiero afirma que o cozinheiro está em choque e só chora.

Antes de viajarem, Giampiero e a mulher, Adriana, que é enfermeira, tentavam ajudar uma mulher que estava sem luz elétrica em casa devido ao nevão e precisava de ajuda para comprar um gerador que permitisse ao filho recém-nascido prematuro receber assistência para respirara através de um ventilador.

