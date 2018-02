Peregrina é violada e abandonada num descampado

Mulher encontrava-se a caminho de Santiago de Compostela, em Espanha.

Uma peregrina, de 50 anos, encontrava-se a realizar o percurso de Fisterra até Santiago da Compostela quando foi abordada por dois homens este sábado de madrugada. Os indivíduos forçaram a mulher a entrar no carro onde seguiam e, de seguida, violaram-na no banco de trás do mesmo.

Depois da violação, a vítima foi abandonada completamente nua num descampado em Val du Dubra, a quilómetros do local onde foi sequestrada.

A mulher de nacionalidade venezuelana conseguiu encontrar uma casa nas proximidades e pediu ajuda aos habitantes que ligaram de imediato para a Guarda Civil espanhola.

Segundo o ABC Galicia, o caso encontra-se a ser investigado pela Polícia Judicial da Corunha.