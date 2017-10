Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador sobrevive a naufrágio dentro de uma arca durante dois dias

Quatro marinheiros desapareceram.

14:34

Um pescador angolano esteve dois dias numa arca de gelo, no mar, ao largo da província de Benguela, depois de o barco em que seguia ter afundado, provocando ainda o desaparecimento de outros quatro marinheiros.



De acordo com fonte da capitania do porto do Lobito, a embarcação de pesca partiu daquela localidade, no centro de Angola, no dia de sexta-feira, tendo sido surpreendida cerca das 23h00 de sábado pelo mau tempo que se faz sentir há uma semana, quando os cinco pescadores a bordo dormiam.



O único pescador sobrevivente até ao momento chegou a terra recorrendo a uma arca de gelo utilizada para conservar o peixe. Com o corpo no interior da arca e várias horas de braçadas, conforme relatou o próprio às autoridades, chegou à costa da aldeia de Egipto-Praia, a norte do Lobito, já na segunda-feira.



Além do mau tempo, uma outra explicação aponta para a possibilidade de um abalroamento do pequeno barco por um arrastão, versão não confirmada pelas autoridades.



A capitania do porto do Lobito continua à procura dos restantes quatro pescadores que seguiam a bordo da embarcação.