Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PGR do Brasil avança com nova acusação a Temer

Presidente nem teve tempo para celebrar vitória no Congresso contra acusação por corrupção.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

No mesmo dia em que Michel Temer conseguiu travar no Congresso uma denúncia por corrupção, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal a inclusão do presidente numa outra investigação. Janot quer que Temer seja investigado por organização criminosa num processo aberto no ano passado.



O novo inquérito acusa 15 membros do PMDB, partido que Temer presidia, de terem criado uma organização criminosa para desviar milhões da petrolífera estatal Petrobras. Segundo Janot, vários depoimentos - entre eles o do empresário Joesley Batista, que já tinha estado na origem da acusação anterior - mostram que o atual chefe de Estado era um dos cabecilhas dessa organização criminosa.



O pedido de Janot foi formalizado horas depois de, na madrugada de ontem, por 263 votos a favor e 227 contra, a Câmara dos Deputados ter negado o pedido do Supremo Tribunal para levar Temer a julgamento por corrupção passiva. A denúncia, apresentada também por Janot, fica suspensa enquanto Temer estiver no cargo, mas o PGR, além de pedir a inclusão do presidente no inquérito contra o PMDB, já está a ultimar outra denúncia contra o chefe de Estado, igualmente baseada na delação de Joesley Batista, desta vez por obstrução à Justiça, por Temer ter, alegadamente, autorizado a compra do silêncio de testemunhas e o suborno de um juiz.