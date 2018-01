Piloto bêbedo detido segundos antes de avião levantar voo

Denúncia foi feita pelos restantes membros da tripulação.

Um piloto da British Airways foi detido esta quinta-feira segundos antes do avião, com 300 passageiros a bordo, levantar voo. O episódio ocorreu em Londres depois de a restante tripulação sentir um forte cheiro a álcool, suspeitando assim que o colega de profissão se encontrava bêbedo em horário de trabalho.

Segundo uma fonte da companhia aérea, as autoridades chegaram rapidamente ao local e dirigiram-se imediatamente ao cockpit. "Foi algemado e retirado do avião", revelou.



O episódio foi observado pelos passageiros que ficaram espantados com toda a situação. "É aterrorizante pensar no que podia ter acontecido", exclamou a mesma fonte.

A companhia aérea já emitiu um comunicado na qual pediu desculpa pelo incómodo causado aos passageiros devido ao atraso do voo com destino às ilhas Maurícias. "O avião permaneceu na pista até ser encontrado um piloto para se juntar à tripulação", revelou um representante.



"A segurança dos passageiros e da tripulação é a nossa prioridade", sublinhou.