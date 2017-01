Piloto embriagado antes de descolar avião

A polícia de Calgary deteve no sábado um piloto de uma companhia aérea canadiana por estar alcoolizado e ter perdido a consciência, antes de descolar um avião com 100 passageiros a bordo.

"O piloto embarcou num avião da Sunwing, juntamente com 99 passageiros e cinco membros da tripulação, pouco antes das 07h00 de sábado. O seu comportamento foi anormal, tendo inclusive os funcionários do aeroporto reparado", afirmou o sargento Paul Stacey, em declarações aos média locais.

O piloto perdeu a consciência na cabine do Boing 738, que tinha como destino Cancun, no México.



A polícia foi chamada a intervir e deteve o piloto, que tinha um valor de álcool no sangue "três vezes mais do que o permitido", que são 0,08 miligramas, já considerado um crime no Canadá.



Para já a polícia indiciou o homem pela suspeita de descuido de ter a seu cargo uma aeronave e estar embriagado, e de ultrapassar o limite de álcool no sangue.









O homem foi identificado como Miroslav Gronych, de 37 anos, de nacionalidade eslovaca, e com visto de trabalho no Canadá.



O piloto vai ser ouvido em tribunal para primeiro interrogatório na próxima quinta-feira.



Após o incidente e com a substituição do piloto, o avião seguiu para o México, com paragens em Regina e em Winnipeg.



