Piloto ejeta-se de F-16 em chamas

O piloto de um caça f-16 ejetou-se com sucesso do aparelho em chamas quando se preparava para a descolagem, esta quarta-fera, no aeroporto de Ellington, nos Estados Unidos. A aeronave, que acabou por se despenhar, pertencia à unidade aérea da Guarda Nacional dos EUA estacionada no Texas.



O piloto foi transportado para o hospital e está fora de perigo. Os bombeiros foram chamados ao aeroporto para combater as chamas que se propagaram aos terrenos contíguos à pista.





Na sequência do acidente foi criado um perímetro de segurança em redor do aeroporto e realizadas buscas para apurar eventuais causas do fogo no avião de combate.

