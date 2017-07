Piloto impede colisão com o maior avião de passageiros do mundo

O erro da tripulação da Emirates podia ter matado mais de 800 pessoas.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 21:05

O comandante Roberto Vallicelli, que pilotava um Airbus A330 da companhia aérea Air Seychelles, evitou uma violenta colisão com um Airbus da Emirates, ao alterar repentinamente a rota a que seguia o avião. Ao virar à direita, fugindo do A380 que seguia na sua direção, salvou a vida de 892 pessoas.

O voo da Emirates Airlines, com capacidade máxima de 615 passageiros, voava do Dubai para as ilhas Maurícias, quando a sua rota coincidiu com um avião da Air Seychelles, com capacidade para 277 pessoas, que tinha acabado de sair do aeroporto das ilhas Maurícias.

Segundo o jornal Daily Mail, o erro aconteceu depois da tripulação do voo Emirates ter reportado que se encontrava a 10972.8 metros de altitude, um erro que não foi detetado pela torre de controlo aéreo. Quando tal ocorreu, os voos já se encontravam na mesma rota, obrigando a que Roberto Vallicelli fizesse uma manobra perigosa para salvar os passageiros e tripulações de ambos os aviões.

Um responsável da Air Seychelles disse: "O treino que eles recebem, bem como o protocolo pré-estabelecido, foram colocados em prática. Isto só mostra os altos padrões de treino a que a nossa tripulação é sujeita". Salientou ainda que "Roberto está de parabéns pela manobra arriscada que fez e que salvou vidas."

Já a Emirates recebeu um relatório sobre o incidente de dia 14 de Julho. "O assunto já foi transmitido às autoridades competentes e a nossa companhia irá colaborar com elas no que for preciso. A segurança dos nossos passageiros e tripulação está em primeiro lugar", declarou um porta-voz da companhia dos Emirados Árabes Unidos.