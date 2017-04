"Piloto mais sortudo do mundo" já se despenhou 11 vezes

Tanto Clinger como os seus seis irmãos optaram por ser pilotos, uma vez que a profissão de mineiro é considerada de risco elevado para a saúde.Os voos eram feitos entre as minas de ouro ilegais e o aeroporto da cidade de Itaituba, sendo que repetiu estas rotas durante 40 anos, naquele que é considerado um dos 10 aeroportos mais perigosos do mundo."Sem dúvida que esta é a zona mais perigosa de se sobrevoar. Já perdi a conta à quantidade de amigos que morreram em acidentes", relatou o ex-piloto ao The Guardian.Clinger teve que aterrar muitas vezes na selva, em pistas improvisadas com 300 metros de comprimento e que mal estavam limpas de detritos. "Sou o piloto mais sortudo do mundo. Qualquer outro estaria morto", desabafa.O brasileiro diz que o trabalho era bem pago, o que lhe permitia gastar o dinheiro em drogas e carros."Tínhamos festas com mesas cheias de droga. Eu compraria três carros novos por ano e ainda sobrava dinheiro para encher uma mala para levar quando fosse de férias. Agora é diferente, os dias gloriosos acabaram", afirma à publicação.Clinger Borges do Vale já se retirou da atividade, no entanto o seu filho e o seu sobrinho seguiram-lhe as pisadas.