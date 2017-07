Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto de 13 anos morre em prova de jovens talentos de motocross

Igor Cuharcius sofreu "lesões graves após a queda da sua moto".

Por Lusa | 22:55

Um jovem piloto moldavo, de apenas 13 anos, morreu este sábado durante uma prova dos europeus de motocross de jovens talentos em 85 cc, evento integrado no grande prémio da República Checa de MXGP.



Igor Cuharcius sofreu "lesões graves após a queda da sua moto", revelou a organização, promotora do campeonato do Mundo de MXGP.



O jovem piloto faleceu "apesar dos esforços da equipa médica que imediatamente lhe prestou assistência".



"As tentativas de reanimação duraram pelo menos três quartos de hora, mas os ferimentos revelaram-se incompatíveis com a vida", declarou um porta-voz dos socorristas locais.



Face ao acidente, a prova de 85 cc prevista para domingo foi cancelada.