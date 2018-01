Pilotos suspensos por violência física durante voo

Companhia aérea indiana abriu inquérito interno.

A Jet Airways, companhia aérea indiana, suspendeu dois pilotos por se terem envolvido numa discussão que gerou violência física por parte do homem. O episódio aconteceu durante um voo com origem em Londres, no Reino Unido, com destino a Mumbai, na Índia, no primeiro dia de 2018.

Segundo os relatos, o homem bofeteou a colega de profissão depois de um confronto verbal. A mesma saiu em lágrimas do posto de trabalho seguida do piloto, deixando assim o cockpit vazio e o avião em modo automático. Apesar de os profissionais terem voltado aos seus lugares, a mulher voltou sair, tendo sido convencida por uma assistente de bordo a voltar para desempenhar as suas funções.

O incidente já foi relatado à Direção Geral de Aviação Civil e a tripulação foi suspensa na ordem de abertura de uma investigação interna. Num comunicado, a companhia já confirmou que existiu um desentendimento entre a tripulação de cabine, mas que a mesma "foi resolvida rapidamente e de forma amigável". "O voo prosseguiu para Mumbai, onde aterrou de forma segura", sublinhou o porta-voz da Jet Airways.

Ashok Gajapati Raju, ministro da aviação da Índia, referiu no parlamento que o governo pretende tomar as ações necessárias de acordo com os regulamentos existentes e que "ninguém será poupado" por comprometer a segurança dos 324 passageiros a bordo.