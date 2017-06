21 estados norte-americanos atacados por piratas russos

Recorde-se que os estados de Arizona e de Illinois confirmaram, no ano passado, que os piratas atacaram os seus sistemas informáticos eleitorais. No entanto, a Rússia negou qualquer tipo de interferência dutante o período eleitoral norte-americano.







21 estados norte-americanos foram alvo de um ataque por parte de piratas informáticos russos durante as eleições presidenciais dos EUA, que tiveram lugar no ano passado. A informação foi dada por uma fonte oficial do Departamento de Segurança Interna dos EUA ao Congresso norte-americano.Jeanette Manfra, responsável pela segurança cibernética do departamento, não identificou quais os estados alvos do ataque, citando acordos de confidencialidade. Reiterou, porém, ao Comité de Inteligência do Senado, que há falta de provas de manipulação das votações.De acordo com funcionários do departamento, pelo menos 21 estados foram atacados por piratas do governo russo. No entanto, a imprensa norte-americana sugere que o número pode ser ainda maior.