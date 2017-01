Pistola semelhante a um iPhone está a chegar à Europa

As autoridades belgas alertaram que a arma poderia desembarcar na Europa através de importações ilegais.







Este produto tinha data de lançamento marcada para meados de 2016, no entanto, a empresa revelou que atrasos na produção comprometeram a sua venda.As autoridades belgas alertaram que a arma poderia desembarcar na Europa através de importações ilegais.

A polícia belga emitiu um alerta sobre uma pistola que irá começar a ser vendida no mercado negro dos Estados Unidos e que é muito semelhante a um iPhone. O que se parece um telemóvel da marca Apple é afinal uma pistola calibre 38.A arma criada pela empresa Ideal Conceal, com sede no Minnesota, tem um cano duplo e pode ser dobrada para disfarçar a arma como um telemóvel.A fabricante desta pistola já recebeu 12.000 pré-encomendas cujo preço é cerca de 395 dólares (375 euros).