Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ caça foragido do caso Lava Jato

Raul Schmidt estava desaparecido. Foi capturado no Sardoal.

Por Magali Pinto | 07:51

Apanhado a viver em Lisboa ainda em 2016, Raul Schmidt tinha desaparecido nas últimas semanas após o Supremo Tribunal de Justiça ter ordenado a extradição para o Brasil a fim de ser julgado por corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa.



Raul Schmidt, recorde-se, foi considerado o ‘facilitador’ entre várias empresas e os ex-diretores da Petrobras no caso Lava Jato. Foi localizado este sábado por inspetores da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária no Sardoal, a quase 200 quilómetros de Lisboa.



O empresário adquiriu nacionalidade portuguesa ainda no decorrer do processo e era este o seu grande trunfo para evitar a extradição. No final do mês de janeiro, Raul Schmidt não estava na morada que indicou à Justiça e quando a PSP tentou cumprir os mandados de detenção emitidos pelo Tribunal da Relação não o encontrou em casa.



A prisão foi ordenada depois de ter sido recusado o último recurso de Schmidt contra a extradição para o Brasil. O juiz relator do processo de extradição rejeitou, a 24 de janeiro, o pedido de reapreciação do acórdão por "falta de fundamento legal e violação do caso julgado" e emitiu mandados de detenção contra Raul Schmidt, com vista à extradição para o Brasil.



Raul Schmidt estava proibido de se ausentar do país e obrigado a apresentações semanais às autoridades, mas faltou a algumas das apresentações, justificando-se com atestados médicos.



A PSP foi averiguar mas nunca o encontrou na sua residência. Foi capturado este sábado.



Apanhado em casa de três milhões devido a rasto de despesas deixado pela mulher

Raul Schmidt foi detido em Lisboa em março de 2016. Vivia escondido numa casa de luxo entre a Sé de Lisboa e o Castelo de São Jorge há mais de seis meses. Mas nunca tinha sido visto pelas autoridades policiais.



Foi traído pelo cartão de crédito, nas mãos da mulher, que deixou um rasto de despesas e até entregar a morada aos investigadores da Polícia Judiciária após fornecer a direção numa loja.



As compras na avenida da Liberdade conduziram a PJ ao apartamento avaliado em três milhões e depois bastou esperar. Após três dias de vigilância foi detido em casa e levado a tribunal para ser extraditado a pedido do Brasil.