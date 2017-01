Plataforma petrolífera no Golfo do México está a arder

A Clean Gulf, uma organização que faz contenção de derrames de petróleo, está a caminho da plataforma. A Clean Gulf é uma organização cooperativa da indústria petrolífera, mas sem fins lucrativos, que acorre a zonas de derrame e fornece equipamento para os conter.



As causas do incêndio ainda estão a ser investigadas.



Em abril de 2010 uma plataforma petrolífera explodiu e afundou-se no Golfo do México, causando a morte de 11 trabalhadores. Milhões de litros de petróleo foram libertados para o Golfo durante semanas, até que as equipas conseguiram estancar o derrame.



Uma plataforma petrolífera no Golfo do México, ao largo do estado do Louisiana está a arder desde as 02h30 desta quinta-feria (08h30 em Lisboa), anunciou a Guarda Costeira norte-americana.O incêndio está neste momento a ser combatido por equipas da Guarda Costeira e pelas tripulações de navios nas redondezas. A plataforma petrolífera está ancorada a cerca de 80 milhas náuticas a sul de Grand Isle, Louisiana (sul dos Estados Unidos).Quatro pessoas que estavam a bordo da plataforma fugiram do fogo lançando-se à água e foram resgatadas pelo Mary Wyatt Milano, um navio de abastecimento, informou a Guarda Costeira. Não há feridos.