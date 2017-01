PM canadiano está a ser investigado por férias em ilha de Aga Khan

Mary Dawson investiga se o uso por parte do primeiro-ministro do helicóptero privado de Aga Khan para voar para a ilha violou as leis canadianas, que impedem os membros do Governo de utilizar aviões privados.A comissária vai também analisar se as férias na ilha de Aga Khan podem ser uma "prenda" para o primeiro-ministro canadiano.Segundo as leis canadianas, os membros do Governo e os deputados ou os seus familiares não podem aceitar prendas que possam "influenciar" as suas decisões.A fundação Aga Khan, que em 2014 inaugurou em Toronto o Museu Aga Khan e o Centro Ismaelita, recebe fundos do Governo canadiano.