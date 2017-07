Primeiro-ministro do Iraque anuncia vitória sobre jihadistas com libertação de Mossul

"A nossa vitória de hoje é uma vitória sobre a brutalidade e o terrorismo", afirmou.

Por Lusa | 10.07.17

pub

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou hoje a vitória "sobre a brutalidade e o terrorismo" do grupo 'jihadista' Daesh, com a libertação total de Mossul."A nossa vitória de hoje é uma vitória sobre a brutalidade e o terrorismo e anuncio hoje ao mundo inteiro o fim, o fracasso e o colapso do Estado terrorista fictício do Daesh", afirmou o primeiro-ministro, que falava a partir da zona oeste de Mossul.Depois de a segunda maior cidade do país ter sido recuperada aos 'jihadistas', após meses de combates devastadores que obrigaram à saída de quase um milhão de pessoas, Abadi disse que as prioridades do governo do Iraque são agora "a estabilidade e a reconstrução".No entanto, já depois destas declarações do primeiro-ministro do Iraque, o grupo Daesh anunciou uma contraofensiva numa "zona libertada" da zona antiga da cidade de Mossul.Em vários comunicados difundidos pela rede de mensagens 'Telegram' e cuja autenticidade não pôde ainda ser verificada, o Daesh garantiu que "os soldados do califado" atacaram "as posições do Exército e as suas milícias na zona de Al Maidan", no centro histórico de Mossul, libertado no domingo.Entretanto, a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos felicitou as forças armadas iraquianas por terem recuperado Mossul ao Daesh.O Comando Central dos Estados Unidos disse que "ainda há áreas da cidade velha de Mossul que devem ser limpas para retirar dispositivos explosivos e possíveis combatentes do Daesh que estejam escondidos", mas que as forças iraquianas "têm agora Mossul firmemente sob controlo".