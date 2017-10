Shinzo Abe e Donald Trump decidem elevar a pressão sobre Pyongyang

Países têm por objetivo pôr fim aos programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.

O primeiro-ministro nipónico e o Presidente dos Estados Unidos acordaram esta segunda-feira elevar a pressão sobre a Coreia do Norte para pôr fim às ameaças de Pyongyang.



Shinzo Abe e Donald Trump tiveram uma conversa telefónica pelas 11h30 (03h30 em Lisboa) para preparar a visita do Presidente norte-americano ao Japão, entre 05 e 07 de novembro, disse o vice-porta-voz do Executivo nipónico, Yasutoshi Nishimura.



Ambos os líderes acordaram trabalhar de forma conjunta para aumentar ainda mais a pressão sobre o regime liderado por Kim Jong-un com o objetivo de pôr fim aos seus programas nuclear e de mísseis, acrescentou o porta-voz em declarações recolhidas pela cadeia estatal nipónica NHK.



Durante a conversa, que se estendeu por cerca de 30 minutos, Trump também felicitou Abe pela vitória nas eleições gerais antecipadas, no domingo, com o governante Partido Liberal Democrata (PLD) e o parceiro de coligação, Nobo Komeito, a conseguirem revalidar a ampla maioria de dois terços na câmara baixa do parlamento.



O primeiro-ministro japonês tinha justificado a convocatória destas eleições, um ano antes do final da legislatura, pela necessidade de contar com um forte apoio popular para fazer frente à ameaça norte-coreana, assim como para ultimar a aplicação do seu ambicioso programa de reformas económicas.