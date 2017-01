Costa "emocionado" em Goa

O primeiro-ministro afirmou-se hoje emocionado ao regressar a Goa após 22 anos e considerou que a Índia atribuiu um elevado nível político à sua visita, valorizando ser o primeiro chefe de Governo europeu de origem indiana.



"Há limites para a desumanização dos primeiros-ministros", declarou António Costa, a rir-se, quando interrogado pelos jornalistas se estava emocionado por voltar à terra do seu pai, Orlando Costa.



Perante os jornalistas, o líder do executivo defendeu a ideia de que a Índia valorizou muito o facto de haver pela primeira vez na União Europeia um primeiro-ministro de origem indiana.





"Foi por isso, certamente, que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tomou a iniciativa de me fazer o convite para esta visita logo após ter sido empossado", disse o líder do executivo português, tendo ao seu lado o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.António Costa considerou mesmo que o governo indiano atribuiu à sua visita de Estado, que termina na quinta-feira, "um elevado nível político"."Fizeram que com que esta visita coincidisse com o grande congresso da diáspora indiana em Bangalore. Por outro lado, a forma como Portugal participou na terça-feira no grande fórum económico da Índia com o mundo, que é o "Gujarat Vibrante", constituiu outro sinal evidente", justificou.Já no que respeita à última etapa da sua visita, em Goa, o primeiro-ministro português atribui-lhe "um caráter simbólico", apontando, também que esta é a primeira vez que um chefe de Governo visita Goa."Os goeses conseguiram uma síntese notável entre aquilo que era a herança indiana, aquilo que os portugueses trouxeram e, ainda, aquilo que conseguiram reinventar. Enfim, aprendi com o meu pai [Orlando Costa] muitas coisas, desde aquilo que são os bidis - uns cigarros únicos em Goa, que ele fumava e que têm um cheiro especial -, assim como a cozinha indiana", disse.Depois de ter feito uma rápida visita ao Palácio do Governador do Estado de Goa, passando pela capela, pelos diversos pátios junto ao mar e pelas amplas salas destinadas a receções oficiais, António Costa falou descontraidamente, debaixo de um sol intenso, também sobre as palavras que fixou do concani, o dialeto goês.No que respeita a palavras em concani, António Costa disse que só aprendeu duas: Babush [menino], que era a forma como o seu pai o tratava, e babuló [bebé], que era aplicada ao seu irmão, o jornalista Ricardo Costa,"A verdade é que na minha família ainda me tratam por babush. Já o meu irmão ficou menos babuló do que eu babush", declarou novamente a rir-se.Ainda sobre os dois dias que passará em Goa, o primeiro-ministro salientou que, para si, será "sempre bom reencontrar familiares"."É sempre bom voltar ao sítio em que o meu pai cresceu e reencontrar pessoas que conheci com ele. É sempre bom voltar a ver espaços que aprendi a conhecer e a perceber pela primeira vez com ele, o meu pai", acrescentou.