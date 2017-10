Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Põe lixívia na água da namorada grávida para provocar aborto

Theophilous Washington confessou culpa e disse não querer ter um bebé.

18:42

Um estudante norte-americano colocou lixívia na água que a namorada grávida ia beber para provocar um aborto. O casal esperava o primeiro filho em comum mas Theophilous Washington, de 21 anos, revelou não estar preparado para ser pai.



O jovem, estudante na Millersville University, em Washington, nos Estados Unidos, já confessou a culpa e será acusado de tentativa de homicídio.



De acordo com documentos do tribunal, citados pelo jornal local Lencaster Online, Washington ofereceu uma garrafa de água misturada com lixívia à jovem para esta beber. A mulher, que frequenta o primeiro ano da faculdade, terá ingerido o líquido, vomitado e chamado o 911 - equivalente ao 112, número de emergência nacional.



Tanto a mulher como o bebé não sofreram qualquer dano apesar da tentativa de Theophilous.



O jovem está detido sob fiança.