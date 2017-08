Põe pimenta na vagina da mulher por achar que estava a ser traído

Vítima sofreu lesões graves nas partes íntimas.

Um taxista da cidade brasileira de Pirenópolis, no interior do estado de Goiás, foi preso e incriminado por tortura, violação sexual e tráfico de droga por, entre outros crimes, ter colocado pimenta na vagina da esposa, por suspeitar que ela o traía.



Elisomar Ferreira da Silva, de 31 anos, que fugiu ao desconfiar que estava a ser vigiado pela polícia, foi preso na cidade de Anápolis, na casa de um irmão.

De acordo com o delegado (inspetor) Ariel Martins, que está a investigar o caso, Elisomar, ao desconfiar ter sido traído pela mulher, de 39 anos, o que nunca se confirmou, prendeu-a em casa e começou a torturá-la. Uma das formas foi encher-lhe a vagina com uma pimenta muito agressiva, que provocou lesões e ardência intensa nas partes íntimas da vítima.

Mantendo a mulher amarrada, Elisomar forçava-a a consumir droga e violava-a de diversas formas. Ele provocou ainda outras lesões graves na vagina da esposa fazendo-lhe cortes com uma faca.



Ao desconfiar que a polícia estava a vigiá-lo, o taxista fugiu com a esposa para casa do irmão, na outra cidade, onde a polícia o prendeu e libertou a vítima. A mulher foi vista por médicos e levada para casa de familiares, enquanto o marido foi levado para uma cadeia local e, por causa de todos os crimes, se for condenado arrisca-se a uma pena de até 28 anos de prisão.

Na esquadra, o acusado recusou responder a qualquer pergunta e não se declarou culpado ou inocente. A polícia encontrou imagens das torturas e mensagens no telemóvel do homem, enviadas para um amigo, que foi considerado cúmplice dos crimes.