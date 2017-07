Pogba atira jornalista para piscina depois de entrevista

Repórter Alexis Nunes ficou sem reação.

12.07.17

Pogba empurrou uma jornalista do canal desportivo ESPN para a piscina depois de ter sido entrevistado.O jogador estava com o colega Lukaku junto à piscina da mansão onde ambos estão a passar férias quando decidiram fazer um jogo com a jornalista. Com a condição de que quem perdesse teria de ir à piscina.Alexis Nunes acabou por perder no desafio "pedra, papel, tesoura" e Pogba atirou-a. A jornalista contou à ESPN que não estava a espera daquele desfecho."Não fazia a mínima ideia que ele ia empurrar-me", contou Alexis.