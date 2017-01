Polícia à caça do ex-mais rico do Brasil

A Polícia Federal brasileira desencadeou ao amanhecer desta quinta-feira no Rio de Janeiro uma grande operação para tentar prender o ex-homem mais rico do Brasil, o empresário Eike Batista, acusado de corrupção. A acção é a segunda fase da Operação Calicute, desencadeada em Novembro do ano passado e que é um desdobramento da Operação Lava Jato.

Agentes federais, acompanhados por procuradores do Ministério Público e auditores da Receita Federal (Fisco) invadiram às seis da manhã locais, oito horas em Lisboa, a mega-mansão de Eike Batista no elegante bairro do Jardim Botânico, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, mas ele não foi encontrado. De acordo com o advogado de Eike, o empresário está em viagem há vários dias, mas o causídico recusou dizer onde e quando regressa, prometendo que o seu cliente vai entregar-se às autoridades. Também a Interpol já está no encalce do milionário e pede que este, qualquer que seja o seu paradeiro, seja detido e extraditado para o Brasil

O mandado de captura não foi executado, mas os agentes federais ficaram várias horas na luxuosa residência, cercada por muros com 15 metros de altura, cumprindo mandados de busca e apreensão. Computadores, documentos e outros alvos dos mandados foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal no Rio.

Eike Batista é acusado de corrupção, branqueamento de capitais e formação de bando, entre outros crimes. Ele estaria ligado ao esquema criminoso descoberto em Novembro e que era comandado pelo ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, que foi preso na altura junto com outras oito pessoas, acusadas de desviarem milhões de euros dos cofres públicos.

De acordo com as autoridades, Eike pagava "luvas" milionárias para vencer fraudulentamente concursos para obras públicas e para que as suas empresas fossem beneficiadas por órgãos do governo. Outra acusação contra o empresário é de ter enviado ilegalmente para o estrangeiro pelo menos 100 milhões de dólares, mesmo depois de ter decretado falência e deixado de pagar a credores.

Há sete anos, Eike Batista chegou a constar na lista de milionários da revista Forbes como o sétimo homem mais rico do mundo e o mais rico do Brasil. O desaire da sua maior aposta empresarial, a empresa de ppetróleo OSX, provocou a sua derrocada financeira com mais velocidade ainda da que tinha exibido ao tornar-se um magnata e ele teve de deixar o comando de quase todos os empreendimentos que tinha criado, grande parte deles financiados por terceiros e por dinheiro público.

Na operação desta quinta-feira, a Polícia Federal cumpre ao todo 80 mandados de captura, busca e apreensão e de condução forçada para depor. Um dos suspeitos que também tiveram prisão decretada e o primeiro a ser detido no Rio de Janeiro é Flávio Godinho, vice-presidente do clube de futebol Flamengo e considerado o braço-direito de Eike.