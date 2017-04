Suspeito de ataque em Dortmund pertenceu ao Daesh

O suspeito do ataque contra o autocarro que transportava a equipa de futebol de Dortmund, na passada terça-feira, integrou o Daesh no Iraque, acreditam as autoridades germânicas.

O homem terá chegado à Europa, mais concretamente à Alemanha, em 2016, através da Turquia.



Apesar da descoberta, as autoridades continuam sem conseguir estabalecer uma ligação concreta entre o suspeito e o ataque à viatura onde seguiam os jogadores de futebol da equipa de Dortmund.