Polícia alemã detém suspeitos de prepararem atentado

A polícia da Alemanha anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens suspeitos de prepararem um atentado num centro comercial em Oberhausen, no oeste do país.



Os detidos são dois irmãos de 28 e 31 anos originários do Kosovo, segundo a polícia.



As autoridades estão a tentar apurar se outras pessoas estão envolvidas, diz ainda a polícia, num comunicado.









Estas detenções seguem-se ao atentado de segunda-feira com um camião em Berlim, num mercado de Natal, que matou 12 pessoas e foi reivindicado pelo grupo extremista Daesh.



O ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, disse na quinta-feira que o tunisino Anis Amri, que solicitou asilo à Alemanha mas viu o pedido rejeitado, é "com alta probabilidade" o autor do atentado de Berlim, à luz das provas recolhidas no camião com que realizou o ataque.



"É crucial que a caça ao homem seja concluída tão depressa quanto possível", acrescentou o ministro.



Alertada pelos serviços secretos, a polícia montou uma operação no centro comercial em causa, um dos maiores da Alemanha, e de um mercado de Natal nas imediações, informa a mesma nota.Estas detenções seguem-se ao atentado de segunda-feira com um camião em Berlim, num mercado de Natal, que matou 12 pessoas e foi reivindicado pelo grupo extremista Daesh.O ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, disse na quinta-feira que o tunisino Anis Amri, que solicitou asilo à Alemanha mas viu o pedido rejeitado, é "com alta probabilidade" o autor do atentado de Berlim, à luz das provas recolhidas no camião com que realizou o ataque."É crucial que a caça ao homem seja concluída tão depressa quanto possível", acrescentou o ministro.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito