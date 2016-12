Procurador alemão desmente detenções desta madrugada

A Associated Press teve acesso ao mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs, que refere que Amri usa "pelo menos seis nomes diferentes" de "três nacionalidades diferentes".

O procurador-geral da polícia alemã desmentiu as informações avançadas pelos meios de comunicação alemães que indicavam que quatro pessoas tinham sido detidas por terem entrado em contacto com Anis Amri, o principal suspeito do atentado terrorista em Berlim. De acordo com a televisão WDR, a polícia terá feito quatro detenções em Dortmund, mas não estarão relacionadas com o ataque de Berlim.Recorde-se que a Alemanha oferece uma recompensa até 100 mil euros por informações sobre Anis Amri, um tunisino de 24 anos, que terá sido o responsável por conduzir um camião contra uma multidão num mercado de Natal na capital alemã.Amri é um discípulo de Abu Walaa, um recrutador de radicais para o Estado Islâmico que foi preso há cerca de um mês em Hildesheim, na Alemanha por tentar levar jovens para combater pelo Daesh. Na altura, foram detidas mais cinco pessoas envolvidas na rede de recrutamento.