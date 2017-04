Polícia alemã detém suspeito de ataque a autocarro do Borussia Dortmund

Veja o vídeo do ataque ao autocarro do Dortmund





A Procuradoria-Geral alemã confirmou, também, que os explosivos utilizados para danificar o autocarro tinham pedaços de metal dentro, técnica normalmente utilizada quando o objetivo do bombista é ferir o mais números de pessoas possível.



Neste momento, a polícia alemã ainda não tem uma explicação para o ataque. "O motivo preciso para este ataque ainda não está esclarecido", informou o gabinete da Procuradoria-Geral.





Em atualização



As autoridades da Alemanha confirmaram esta quarta-feira a detenção de uma pessoa relacionada com o ataque ao autocarro do Borussia de Dortmund.A investigação está a centrar-se na possibilidade das explosões, que danificaram o autocarro da equipa de futebol e feriram duas pessoas, terem acontecido com uma "motivação terrorista".Segundo os meios de comunicação alemães, a pessoa detida tem "raízes islâmicas".