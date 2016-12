Polícia alemã lança operação antiterrorista em Berlim

O que se sabe até agora sobre o suspeito do ataque

Os media alemães avançam que o principal suspeito chama-se Naved B., tem 23 anos e é de origem paquistanesa. Os investigadores assumem que o jovem usa identidades falsas.



O homem terá entrado na Alemanha através da cidade austríaca de Passau no final do ano passado, numa altura em que não havia controlos de segurança.



A polícia alemã lançou um raide num campo de refugiados em Berlim às 04h00 locais desta madrugada (03h00 em Lisboa) na sequência do ataque a um mercado de Natal na capital alemã esta segunda-feira à noite.Os meios de comunicação alemães apontam que cerca de 250 elementos da força especial de polícia entraram no extinto aeroporto de Tempelhof, que agora serve como centro de acolhimento de refugiados.Existem suspeitas que o condutor do camião e principal suspeito do ataque tenha entrado na Alemanha como refugiado e tenha estado neste centro de refugiados.