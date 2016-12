Polícia alemã procura terrorista de Berlim em campo de refugiados

As autoridades alemãs estão a realizar uma operação anti-terrorista na cidade de Emmerich, perto da fronteira com a Holanda. A informação está a ser veiculada esta quarta-feira pelo jornal Rheinische Post, que cita fonte do ministério do Interior da Alemanha.



O principal suspeito do ataque a um mercado de Natal em Berlim teria, ao que tudo indica, vivido neste campo de refugiados.



As autoridades estão à procura de um tunisino, suspeito de ter levado a cabo o ataque da passada segunda-feira. O jornal Die Welt avança com as primeiras imagens do alegado autor do atentado.



Segundo a revista Der Spiegel, a polícia terá encontrado um documento de identificação debaixo de um dos assentos do camião utilizado no ataque. O suspeito chama-se Anis A. e nasceu em 1992 na cidade de Tataouine, residindo atualmente em Berlim. Poderá estar a usar uma de quatro identidades falsas.



O jovem terá pedido asilo na Alemanha e entrado no país em julho de 2015. Era conhecido da polícia por comportamento perigoso, suspeitando-se do seu envolvimento com o Daesh. Anis terá estado em contacto com Abu Walaa, um líder islamita, avança o jornal Sueddeutsche Zeitung.



O seu paradeiro ainda é desconhecido, mas o homem está a ser procurado em diversos hospitais locais. As autoridades acreditam que o responsável pelo atentado que vitimou 12 pessoas poderá ter ficado ferido no confronto com o motorista do camião. Segundo avança o jornal Bild, a polícia local está à procura do terrorista em hospitais próximos do local do impacto, na esperança de encontrar o seu paradeiro.



Os esforços de investigação estão a ser, igualmente, feitos na Renânia do Norte-Vestfália, tendo em conta que, apesar de estar por Berlim, o documento de residência do jovem foi emitido nesta região alemã.



O ministro alemão do Interior já confirmou que está a ser procurado um novo homem. Maizière disse ainda ter sido emitido à meia-noite um aviso de busca "para a Alemanha, mas também para o espaço Schengen, ou seja, a Europa".







