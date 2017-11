Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia atribui motivos familiares ao ataque no Texas

Homem matou 26 pessoas. Autoridades confirmaram que Devin Kelly se tenha suicidado.

Por Lusa | 19:30

A polícia descartou esta segunda-feira que o ataque perpetrado domingo por Devin Kelley numa igreja de uma localidade do Texas e que provocou a morte de 26 pessoas se deva a motivos raciais, religiosos ou terroristas, tendo-lhe atribuído razões pessoais.



"Não consideramos que a ação de ontem (domingo) se deva a motivos raciais ou religiosos, mas podemos dizer que havia uma série de problemas domésticos na sua família", afirmou o porta-voz do departamento de Segurança Pública do Estado (DPS), Freeman Martin, durante uma conferência de imprensa.



O porta-voz avançou que a madrasta do atacante era paroquiana da First Baptist Church, uma congregação contra a qual o suspeito emitiu uma série de ameaças mas os motivos não foram esclarecidos.



As autoridades também confirmaram que tudo aponta para que Devin Kelley se tenha suicidado.



Do total de feridos, dez pessoas encontram-se em estado grave e outras dez estão estáveis ou já receberam alta hospitalar, segundo a mesma fonte.



Kelley matou a tiro 26 pessoas e feriu dezenas de outras na First Baptist Church, em Sutherland Springs, 45 quilómetros a sudeste de San Antonio (Texas), perto das 11h30 (17h30 em Lisboa), antes de tentar fugir. No momento dos disparos decorria uma missa.



As autoridades avançaram esta segunda-feira que as idades das vítimas mortais se situam entre os 18 meses e os 77 anos.



Segundo o DPS, Kelley vivia em New Braunfels, cerca de 35 quilómetros a norte de Sutherland Springs, onde o tiroteio ocorreu.