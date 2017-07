Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia australiana detém quatro suspeitos de planear ataque terrorista

Operação policial em vários subúrbios de Sydney.

Por J.C.M. | 11:48

Unidades anti-terrorsimo da polícia australiana detiveram quatro pessoas em operações que decorreram este sábado em vários subúrbios de Sydney, visando interromper os planos de "ataques terroristas".



"Estas operações são projetadas para travar e prevenir planos de ataques terroristas na Austrália", disse o primeiro-ministro Malcolm Turnbull num comunicado por e-mail.



A Polícia Federal australiana disse que as incursões da Joint Counter Terrorism Team em quatro subúrbios de Sydney "se relacionam com uma investigação em curso".



"Quatro homens foram detidos e estão a ser interrogados", afirmou a AFP em comunicado.



A polícia recusou-se a fornecer mais detalhes, dizendo que "informações adicionais estarão disponíveis no momento apropriado".



"O público deve ter certeza de que nossas agências de segurança e inteligência estão a trabalhar incansavelmente para nos manter seguros", disse Turnbull.



A Austrália, um aliado próximo dos Estados Unidos, tem estado em alerta para ataques de militantes em casa que retornam das batalhas no Oriente Médio, ou seus apoiantes, desde 2014.



As autoridades dizem ter frustrado uma série de ataques potenciais desde então, mas houve vários assaltos de "lobos solitários", incluindo o cerco de um café em Sydney que deixou dois reféns e o atacante morto.



Cerca de 100 pessoas deixaram a Austrália para a Síria para lutar junto com organizações como o Daesh, disse o ministro da Imigração da Austrália no mês passado.



A editora de jornais australiana News Ltd reporta que 40 agentes de esquadrões anti motim foram vistos a sair de uma casa no subúrbio de Surry Hills.