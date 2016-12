Polícia belga evitou seis atentados nos últimos dois anos

A polícia da Bélgica conseguiu evitar seis atentados nos últimos dois anos, apesar de este ano ter sofrido ataques terroristas no metro e no aeroporto de Bruxelas que causaram 32 mortos, disse o chefe de departamento judicial.



"Em dois anos, desde novembro de 2014, evitámos pelo menos seis atentados. E em estreita colaboração com os serviços secretos. Trabalhámos muito juntos para lá chegar", disse Eric Jacobs em entrevista hoje publicada no diário La Dernière Heure.



O responsável adiantou que após o ataque contra a capital belga, as forças policiais recorreram ao apoio dos serviços de segurança estrangeiros.









De acordo com o chefe da polícia judicial, desde os atentados de Bruxelas que existe um fluxo importante de informação.



"Há muitos mais alertas que antes. Chegámos a receber 600 informações por dia", assinalou.



Eric Jacobs disse que espera ter mais capacidades, se for colmatada a falta de efetivos nas forças de segurança.



"Estamos numa fase em que temos de recuperar o atraso. Esperemos ter mais capacidades. Temos de estabelecer prioridades", indicou Jacobs, assinalando que 45% da polícia judicial belga está dedicada aos casos de terrorismo.



