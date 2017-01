Polícia belga libertou três pessoas detidas em operação anti-terrorista

A polícia belga libertou as três pessoas detidas no sábado durante uma operação anti-terrorista, foi anunciado este domingo em comunicado.



A operação foi desencadeada no bairro Molenbeek mas não foram descobertas armas ou explosivos, segundo o Ministério Público de Bruxelas.



"Três homens foram detidos e interrogados durante a noite (...). Foram libertados de seguida", refere um comunicado do Ministério Público, citado este domingo pela agência France Presse.









Na sequência destes atentados as autoridades reforçaram as medidas de segurança e multiplicaram as operações policiais, em função dos resultados que eram alcançados nas investigações.



Salah Abdeslam, o único membro do grupo de 'jihadistas' que interveio nos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, escondeu-se em Molenbeek, tendo sido detido quatro meses mais tarde, a 18 de março de 2016.



