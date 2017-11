Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia brasileira lucra com crime organizado

Ministro da Justiça acusa polícias do Rio de Janeiro de receberem dinheiro sujo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:13

Numa declaração polémica, que abriu nova crise no governo do presidente Michel Temer, o ministro brasileiro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que os comandantes da polícia do Rio de Janeiro são sócios do crime organizado.



Segundo Jardim, o governo do Rio, do mesmo partido de Temer, é fraco e não controla a polícia.



Segundo o ministro, cada comandante de batalhão da polícia fluminense faz o que quer na respetiva área, sem obedecer ao comando central nem ao governo regional. E, indo ainda mais longe, acrescentou que muitos comandantes são sócios dos chefões do crime organizado, com os quais fazem acertos.



O governo do Rio recorreu à Justiça para obrigar o ministro a dar os nomes dos comandantes supostamente ligados ao crime organizado e a apresentar provas contra eles.



Autoridades, deputados regionais e federais, procuradores e partidos protestaram contra as declarações, abrindo uma disputa dentro da base de apoio de Temer, a quem exigem uma posição firme.