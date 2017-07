Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia britânica acusa jovem de ataques com ácido

Jovem de 16 anos suspeito de ser responsável por vaga de ataques em Londres.

13:16

A polícia britânica acusou um adolescente de ser responsável por uma onda de ataques com ácidos em Londres, no Reino Unido, numa altura em que o governo pondera agravar as penas para estes ataques.



A Metropolitan Police indicou este domingo que um jovem de 16 anos enfrenta 15 acusações, incluindo por danos corporais graves.





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Teenager charged following five linked acid attacks in north and east London <a href="https://t.co/oIKcMh8T4g">https://t.co/oIKcMh8T4g</a> <a href="https://t.co/QrqWJLpvHy">pic.twitter.com/QrqWJLpvHy</a></p>— Metropolitan Police (@metpoliceuk) <a href="https://twitter.com/metpoliceuk/status/886321315321401345">15 de julho de 2017</a></blockquote>

O jovem, cujo nome não pode ser divulgado por causa da sua idade, foi preso depois de cinco condutores de ciclomotores terem sido atacados no intervalo de 90 minutos na semana passada. Vai ficar detido até ser ouvido no tribunal juvenil de Stratford, na segunda-feira.



A Scotland Yard diz ainda que um outro jovem, de 15 anos, detido na sexta-feira e suspeito de um assalto violento, foi libertado após pagamento de fiança e será ouvido em tribunal em Agosto



A polícia adianta que o número de ataques com líquidos corrosivos reportados em Londres aumentou dos 261 em 2015 para os 454 em 2016 e o Governo já indicou que está a considerar aumentar as penas para estes ataques.