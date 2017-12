Suspeito foi levado pelas autoridades para ser interrogado.

20.12.17

Um sueco de 34 anos foi preso esta terça-feira no Aeropoto de Stansted, no Reino Unido, por conter material suspeito. Ao que tudo indica o homem está relacionado com atos terroristas.

O homem chegou ao aeroporto num voo proveniente de Estocolmo.

O suspeito foi levado pelas autoridades para ser interrogado.



Em atualização